Таку заяву він зробив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура» в Києві.
Дивися повний текст На Донбасі побудують аеропорт.
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Додано: Пон 22 лют, 2021 19:26
На Донбасі побудують аеропорт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Донбасі побудують аеропорт.
Додано: Пон 22 лют, 2021 19:27
мало MH17 - надо построить аэропорт поближе к зоне возможных боевых действий чтобы повторить трагедию?
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