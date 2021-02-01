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На Донбасі побудують аеропорт

На Донбасі побудують аеропорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 19:26

На Донбасі побудують аеропорт

Пропонуємо до обговорення:
Таку заяву він зробив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура» в Києві.

Дивися повний текст На Донбасі побудують аеропорт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 19:27

мало MH17 - надо построить аэропорт поближе к зоне возможных боевых действий чтобы повторить трагедию?
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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 19:38

И гиперлуп
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