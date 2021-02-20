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Україна отримає 15 млн доз
вакцини NovaVax. Поставки...

Україна отримає 15 млн доз вакцини NovaVax. Поставки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 19:28

Україна отримає 15 млн доз вакцини NovaVax. Поставки...

Пропонуємо до обговорення:
Україна завершила переговори про збільшення поставок в Україну американської вакцини NovaVax. В країну надійде 15 млн доз.

Дивися повний текст Україна отримає 15 млн доз вакцини NovaVax. Поставки можуть початися з липня.
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а что там с вакцинацией с 15 февраля?
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Поставки МОЖУТЬ початися
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