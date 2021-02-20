Україна завершила переговори про збільшення поставок в Україну американської вакцини NovaVax. В країну надійде 15 млн доз.
Дивися повний текст Україна отримає 15 млн доз вакцини NovaVax. Поставки можуть початися з липня.
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Додано: Пон 22 лют, 2021 19:28
Україна отримає 15 млн доз вакцини NovaVax. Поставки...
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Дивися повний текст Україна отримає 15 млн доз вакцини NovaVax. Поставки можуть початися з липня.
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