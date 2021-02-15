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Українці розробили перший у світі військовий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лют, 2021 20:44
Пропонуємо до обговорення:
Перший у світі гібридний багатофункціональний броньований автомобіль STORM, що працює на електродвигуні і здатний плавати по морю покажуть на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі
Дивися повний текст Українці розробили перший у світі військовий електромобіль-амфібію (відео)
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Додано: Пон 22 лют, 2021 20:45
по відео видно, що стоять лед лампи і вони блимають - це прорив...!!!!
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