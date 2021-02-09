При ухваленні рішення, воно набуде чинності з 1 липня 2021-го.
Дивися повний текст Влітку планують змінити абонплату за стаціонарний телефон.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лют, 2021 21:35
Влітку планують змінити абонплату за стаціонарний телефон
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Дивися повний текст Влітку планують змінити абонплату за стаціонарний телефон.
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