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Польща змінює правила в'їзду в країну на всіх кордонах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лют, 2021 23:08
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Польщі до кінця тижня змінить правила в'їзду в країну. Тепер на всіх напрямках буде дозволений пропуск громадян лише за наявності негативного тесту на коронавірус.
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Додано: Пон 22 лют, 2021 23:08
Ну тест выгодней, чем сидеть на карантине.
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