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Ігор Костів: дефіцит кадрів
та диверсифікація портфелю...

Ігор Костів: дефіцит кадрів та диверсифікація портфелю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 00:36

Ігор Костів: дефіцит кадрів та диверсифікація портфелю...

Пропонуємо до обговорення:
Минулий рік став справжнім випробуванням для людей та бізнесу. В тому числі й для сфери IT.

Дивися повний текст Ігор Костів: дефіцит кадрів та диверсифікація портфелю замовників. Виклики для IT у 2021 році.
R2
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