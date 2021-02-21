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Ілон Маск пояснив,
що таке гроші

Ілон Маск пояснив, що таке гроші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 00:36

Ілон Маск пояснив, що таке гроші

Пропонуємо до обговорення:
Між Ілоном Маском і відомим біткойн-скептиком і прихильником золота Пітером Шиффом виникла суперечка

Дивися повний текст Ілон Маск пояснив, що таке гроші.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 00:36

Загоняет Ося на отсутствии критического мышления. Для начала бы почитать в википедии, что такое деньги.
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