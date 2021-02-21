Між Ілоном Маском і відомим біткойн-скептиком і прихильником золота Пітером Шиффом виникла суперечка
Дивися повний текст Ілон Маск пояснив, що таке гроші.
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Додано: Вів 23 лют, 2021 00:36
Ілон Маск пояснив, що таке гроші
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ілон Маск пояснив, що таке гроші.
Додано: Вів 23 лют, 2021 00:36
Загоняет Ося на отсутствии критического мышления. Для начала бы почитать в википедии, что такое деньги.
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