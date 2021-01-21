RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві хочуть знести
найстаріший кінотеатр

У Києві хочуть знести найстаріший кінотеатр
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 00:37

У Києві хочуть знести найстаріший кінотеатр

Пропонуємо до обговорення:
У Києві біля станції метро "Житомирська" збираються знести кінотеатр "Екран", який був побудований ще в 1911 році.

Дивися повний текст У Києві хочуть знести найстаріший кінотеатр.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92675
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Соціологи з’ясували, чи хочуть українці продавати свої паї
R2 » Пон 22 лют, 2021 01:10
5 326
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лют, 2021 22:17
Kudrjavuy
Українцям хочуть видати зброю 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 21 січ, 2021 12:33
38 3567
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лют, 2021 11:46
bfmgroup
У Києві тестують екологічний автобус із Білорусі
R2 » Чет 18 лют, 2021 20:05
1 85
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лют, 2021 20:05
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18727)
23.02.2021 00:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.