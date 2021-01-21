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У Києві хочуть знести найстаріший кінотеатр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 лют, 2021 00:37
Пропонуємо до обговорення:
У Києві біля станції метро "Житомирська" збираються знести кінотеатр "Екран", який був побудований ще в 1911 році.
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.
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cohan