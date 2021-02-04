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«Газпром» різко скоротив
транзит газу через Україну

«Газпром» різко скоротив транзит газу через Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 07:01

«Газпром» різко скоротив транзит газу через Україну

Пропонуємо до обговорення:
Російський "Газпром" з 17 лютого знизив транзит газу через Україну в порівнянні з показниками за попередні дні лютого. Транспортування російського газу за 20 лютого впало до 67 млн куб. м. Про це свідчать оперативні дані ТОВ "Оператор ГТС України", передає УНН.

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Це ж диверсія. Чому ефффективні менеджери Коболев і Вітренео не подають в суди ???
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