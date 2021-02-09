Санкції також передбачають наступне:
Дивися повний текст Київ наклав санкції на програмне забезпечення двох російських IT-компаній.
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Додано: Вів 23 лют, 2021 07:18
Київ наклав санкції на програмне забезпечення двох...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ наклав санкції на програмне забезпечення двох російських IT-компаній.
Додано: Вів 23 лют, 2021 07:18
статья звучит как реклама этих компаний, а не анализ за что и почему их так вздёрнули.... журналистика печалька....
Додано: Вів 23 лют, 2021 07:20
Ну хоть что-то начал делать,
Аж под конец срока наконец то раздел медведчука, и поработал по площадям.)
А то уж все подумали что импотент.
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