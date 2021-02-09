RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київ наклав санкції на
програмне забезпечення двох...

Київ наклав санкції на програмне забезпечення двох...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 07:18

Київ наклав санкції на програмне забезпечення двох...

Пропонуємо до обговорення:
Санкції також передбачають наступне:

Дивися повний текст Київ наклав санкції на програмне забезпечення двох російських IT-компаній.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92676
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 07:18

статья звучит как реклама этих компаний, а не анализ за что и почему их так вздёрнули.... журналистика печалька....
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3125
З нами з: 03.02.13
Подякував: 314 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 07:20

Ну хоть что-то начал делать,
Аж под конец срока наконец то раздел медведчука, и поработал по площадям.)
А то уж все подумали что импотент.
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Київ цифровий» запускає функцію стеження за громадським...
R2 » Сер 17 лют, 2021 12:39
2 105
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лют, 2021 13:00
ekantashivo
Київ готує апеляцію стосовно скасування перейменування... 1, 2
R2 » Чет 11 лют, 2021 19:08
17 1652
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лют, 2021 08:38
Mirax
Аеропорт «Київ» планують реконструювати
R2 » Вів 09 лют, 2021 20:47
1 163
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лют, 2021 20:47
122kiev

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (93513)
23.02.2021 08:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.