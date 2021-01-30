Про це він сказав на форумі "Україна 30. Інфраструктура".
Дивися повний текст Житло для переселенців будуватимуть з сонячними панелями за участю \"Нафтогазу\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 лют, 2021 09:26
Житло для переселенців будуватимуть з сонячними панелями...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Житло для переселенців будуватимуть з сонячними панелями за участю \"Нафтогазу\".
Додано: Вів 23 лют, 2021 09:51
Я за, головне потім їх не підключати до загальних електромереж та газопостачання, зелена енергетика- так зелена енергетика ( бюджетний розпил- хай живуть в сучасному будинку )
Зараз переглядають цей форум: lsiserg_ua, Українець і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|