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Житло для переселенців будуватимуть
з сонячними панелями...

Житло для переселенців будуватимуть з сонячними панелями...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 09:26

Житло для переселенців будуватимуть з сонячними панелями...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав на форумі "Україна 30. Інфраструктура".

Дивися повний текст Житло для переселенців будуватимуть з сонячними панелями за участю \"Нафтогазу\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 09:26

Есть интересная программа по распилу на солнечных батареях ? :)
Igorten
 
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Я за, головне потім їх не підключати до загальних електромереж та газопостачання, зелена енергетика- так зелена енергетика ( бюджетний розпил- хай живуть в сучасному будинку :-) )
Українець
 
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