У цьому році почнуть будувати київську обхідну дорогу. Її протяжність становитиме 150 кілометрів.
Дивися повний текст Київську обхідну дорогу почнуть будувати цього року, - Зеленський.
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Додано: Вів 23 лют, 2021 09:51
Київську обхідну дорогу почнуть будувати цього року, -...
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Дивися повний текст Київську обхідну дорогу почнуть будувати цього року, - Зеленський.
Додано: Вів 23 лют, 2021 09:51
Сейчас тропами обходят, наверное, а при янелохе дорогу сделают, чтобы обходили
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