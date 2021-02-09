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Київську обхідну дорогу почнуть
будувати цього року, -...

Київську обхідну дорогу почнуть будувати цього року, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 09:51

Київську обхідну дорогу почнуть будувати цього року, -...

Пропонуємо до обговорення:
У цьому році почнуть будувати київську обхідну дорогу. Її протяжність становитиме 150 кілометрів.

Дивися повний текст Київську обхідну дорогу почнуть будувати цього року, - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 09:51

Сейчас тропами обходят, наверное, а при янелохе дорогу сделают, чтобы обходили
mvi
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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