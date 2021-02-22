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Зеленський: Головна мета для
нас як держави — заможний...

Зеленський: Головна мета для нас як держави — заможний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 10:20

Зеленський: Головна мета для нас як держави — заможний...

Пропонуємо до обговорення:
Україна має всі підстави стативеликим хабом для стартапів та високотехнологічного виробництва.

Дивися повний текст Зеленський: Головна мета для нас як держави — заможний українець.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 10:20

Можно огласить список ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 10:21

Обидно, что Зеленский до сих пор не понял, что пост Президента Украины
- это не подиум 95го Квартала.
Kudrjavuy
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