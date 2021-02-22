Україна має всі підстави стативеликим хабом для стартапів та високотехнологічного виробництва.
Дивися повний текст Зеленський: Головна мета для нас як держави — заможний українець.
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Додано: Вів 23 лют, 2021 10:20
Зеленський: Головна мета для нас як держави — заможний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський: Головна мета для нас як держави — заможний українець.
Додано: Вів 23 лют, 2021 10:21
Обидно, что Зеленский до сих пор не понял, что пост Президента Украины
- это не подиум 95го Квартала.
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