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В Україні планують скасувати
ПДВ на внутрішні авіарейси

В Україні планують скасувати ПДВ на внутрішні авіарейси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 10:31

В Україні планують скасувати ПДВ на внутрішні авіарейси

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Дивися повний текст В Україні планують скасувати ПДВ на внутрішні авіарейси.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 10:31

«Україна отримає зрозумілого державного національного перевізника, який зможе вирішувати не тільки питання туризму, а й питання держави», — зазначив Тимошенко. ===== Мабуть, це у Бені такий захмарний титул? Так ми ж не проти.... Але треба, мабуть, було начинати драти і так дирявий бюджет країни не на базі імпортних літаків, а з хліба, олії, цукру і "борщового набору" овочів. Бо українські соняшникова олія і курячі стегенця в Іспанії вже дешевші, ніж у нас.
nikevm50
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