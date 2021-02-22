Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Дивися повний текст В Україні планують скасувати ПДВ на внутрішні авіарейси.
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Додано: Вів 23 лют, 2021 10:31
В Україні планують скасувати ПДВ на внутрішні авіарейси
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Дивися повний текст В Україні планують скасувати ПДВ на внутрішні авіарейси.
Додано: Вів 23 лют, 2021 10:31
«Україна отримає зрозумілого державного національного перевізника, який зможе вирішувати не тільки питання туризму, а й питання держави», — зазначив Тимошенко. ===== Мабуть, це у Бені такий захмарний титул? Так ми ж не проти.... Але треба, мабуть, було начинати драти і так дирявий бюджет країни не на базі імпортних літаків, а з хліба, олії, цукру і "борщового набору" овочів. Бо українські соняшникова олія і курячі стегенця в Іспанії вже дешевші, ніж у нас.
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