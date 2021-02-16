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ВООЗ обіцяє компенсації за побічні ефекти від вакцини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 23 лют, 2021 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) затвердила програму компенсації шкоди здоров'ю, заподіяної вакцинацією від COVID-19 для людей в 92 країнах з низьким і середнім рівнем доходу – учасницях програми COVAX. Щоб отримати компенсацію, не потрібно буде звертатися до суду.
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Додано: Вів 23 лют, 2021 12:28
Интересно, как это доказать, когда в Украине врачи не признают и не связывают побочные действия и осложнения с вакцинацией. Смешные.
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