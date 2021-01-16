Але ось зараз зарекомендував себе інсайдер WalkingCat (@ h0x0d) опублікував два ролика з демонстрацією можливостей концептуальних Samsung Glasses Lite.
Дивися повний текст Концепт AR-окулярів Samsung, які схожі на звичайні сонцезахисні окуляри.
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Додано: Вів 23 лют, 2021 13:15
Концепт AR-окулярів Samsung, які схожі на звичайні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Концепт AR-окулярів Samsung, які схожі на звичайні сонцезахисні окуляри.
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