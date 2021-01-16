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Концепт AR-окулярів Samsung,
які схожі на звичайні...

Концепт AR-окулярів Samsung, які схожі на звичайні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 13:15

Концепт AR-окулярів Samsung, які схожі на звичайні...

Пропонуємо до обговорення:
Але ось зараз зарекомендував себе інсайдер WalkingCat (@ h0x0d) опублікував два ролика з демонстрацією можливостей концептуальних Samsung Glasses Lite.

Дивися повний текст Концепт AR-окулярів Samsung, які схожі на звичайні сонцезахисні окуляри.
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