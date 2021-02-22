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В Україну прибула перша
партія вакцини від COVID-19

В Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 14:07

В Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19

Пропонуємо до обговорення:
Перша партія вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 прибула до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 14:08

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p_a_l
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