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В Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 лют, 2021 14:07
Пропонуємо до обговорення:
Перша партія вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 прибула до міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Дивися повний текст В Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19
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Додано: Вів 23 лют, 2021 14:08
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