У податковій пояснили, в якому розмірі сплачується ЄСВ, якщо найманий робітник працює неповний робочий день.
Дивися повний текст Скільки сплачувати ЄСВ за найманого робітника, що працює неповний робочий день.
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Додано: Вів 23 лют, 2021 15:16
Скільки сплачувати ЄСВ за найманого робітника, що працює...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки сплачувати ЄСВ за найманого робітника, що працює неповний робочий день.
Додано: Вів 23 лют, 2021 15:17
привіт мінімізаторам від податкової...
якщо ви не хочете платити податки з повної ставки - то чекайте постійно планові і позапланові перевірки з підрахунком робочого часу найманого працівника....
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