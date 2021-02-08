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Скільки сплачувати ЄСВ за
найманого робітника, що працює...

Скільки сплачувати ЄСВ за найманого робітника, що працює...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 15:16

Скільки сплачувати ЄСВ за найманого робітника, що працює...

Пропонуємо до обговорення:
У податковій пояснили, в якому розмірі сплачується ЄСВ, якщо найманий робітник працює неповний робочий день.

Дивися повний текст Скільки сплачувати ЄСВ за найманого робітника, що працює неповний робочий день.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 15:17

привіт мінімізаторам від податкової...
якщо ви не хочете платити податки з повної ставки - то чекайте постійно планові і позапланові перевірки з підрахунком робочого часу найманого працівника....
oleggg_ua
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