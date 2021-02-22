ДПС запровадила новий е-сервіс , завдяки якому можна отримати відомості про доходи.
Дивися повний текст Податкова запровадила новий е-сервіс.
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Додано: Вів 23 лют, 2021 15:36
Податкова запровадила новий е-сервіс
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова запровадила новий е-сервіс.
Додано: Вів 23 лют, 2021 15:36
Чтобы упростить общение граждан с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, банками, другими учреждениями и организациями, ГНС ввела новый е-сервис «Получение сведений из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде, заверенных квалифицированной электронной печатью ГНС»
этому сервису уже лет 7 как минимум ...
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