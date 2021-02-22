МЕРТ й сільського господарства опублікувало список моделей автомобілів, за які потрібно платити податок українцям в 2021 році.
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Додано: Вів 23 лют, 2021 16:23
За які автівки українці мають сплатити «податок на...
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Дивися повний текст За які автівки українці мають сплатити «податок на розкіш» у 2021 році.
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