RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За які автівки українці мають
сплатити «податок на...

За які автівки українці мають сплатити «податок на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 16:23

За які автівки українці мають сплатити «податок на...

Пропонуємо до обговорення:
МЕРТ й сільського господарства опублікувало список моделей автомобілів, за які потрібно платити податок українцям в 2021 році.

Дивися повний текст За які автівки українці мають сплатити «податок на розкіш» у 2021 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92689
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 16:23

Хууух, нет моей шкоды...
egor6508
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 23.01.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці отримають доступ до супутникового інтернету... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Пон 22 лют, 2021 07:38
61 2793
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лют, 2021 17:19
Амвросий
Українці розробили перший у світі військовий...
R2 » Пон 22 лют, 2021 20:44
3 160
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лют, 2021 10:31
Kudrjavuy
Соціологи з’ясували, чи хочуть українці продавати свої паї
R2 » Пон 22 лют, 2021 01:10
5 368
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лют, 2021 22:17
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (30085)
23.02.2021 17:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.