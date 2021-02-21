Антикризовий енергетичний штаб затвердив план дій щодо реалізації Меморандуму у сфері поставок теплоенергії та гарячої води.
Дивися повний текст В Україні можуть ввести річну ціну на газ для теплокомуненерго і населення.
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Додано: Вів 23 лют, 2021 16:26
В Україні можуть ввести річну ціну на газ для...
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Дивися повний текст В Україні можуть ввести річну ціну на газ для теплокомуненерго і населення.
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