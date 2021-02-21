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В Україні можуть ввести
річну ціну на газ для...

В Україні можуть ввести річну ціну на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 16:26

В Україні можуть ввести річну ціну на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
Антикризовий енергетичний штаб затвердив план дій щодо реалізації Меморандуму у сфері поставок теплоенергії та гарячої води.

Дивися повний текст В Україні можуть ввести річну ціну на газ для теплокомуненерго і населення.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 16:26

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