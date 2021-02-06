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«Нафтогаз» готовий за 200 мільйонів гривень взяти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 23 лют, 2021 17:46
Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" як єдиний акціонер АТ "Укртранснафта" надала товариству дозвіл на прийняття нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" на тимчасове зберігання без права користування.
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Додано: Вів 23 лют, 2021 17:47
Что то мне чувствуется, что посевная у нас пройдет на ура. Полюбому воздух перекроют.
И еще. У Ахматова и Кучерявого ничего народного в руках не оказалось непонятно каким образом?
Может им санкции влепить? Тогда и с долгами сразу рассчитаемся
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p_a_l
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