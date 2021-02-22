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Вартість індійської вакцини
від коронавірусу не стануть...

Вартість індійської вакцини від коронавірусу не стануть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 17:59

Вартість індійської вакцини від коронавірусу не стануть...

Пропонуємо до обговорення:
Влада України не будуть розголошувати вартість закупленої в Індії вакцини від коронавируса CoviShield.

Дивися повний текст Вартість індійської вакцини від коронавірусу не стануть розголошувати.
R2
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Все и так понимают, что на этом нажились не плохо. Поэтому и не хотят светить завышенные цены. Одно дело догадываются, другое дело - точно знают.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 18:39

В Індії вакцина коштує до 300 рупій, тобто близько $4. Нам натякатимуть, що $16?
tapack0wal
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