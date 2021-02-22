Влада України не будуть розголошувати вартість закупленої в Індії вакцини від коронавируса CoviShield.
Дивися повний текст Вартість індійської вакцини від коронавірусу не стануть розголошувати.
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Додано: Вів 23 лют, 2021 17:59
Вартість індійської вакцини від коронавірусу не стануть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість індійської вакцини від коронавірусу не стануть розголошувати.
Додано: Вів 23 лют, 2021 17:59
Все и так понимают, что на этом нажились не плохо. Поэтому и не хотят светить завышенные цены. Одно дело догадываются, другое дело - точно знают.
Додано: Вів 23 лют, 2021 18:39
В Індії вакцина коштує до 300 рупій, тобто близько $4. Нам натякатимуть, що $16?
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