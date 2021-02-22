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Банки зобов'язали розкривати
держвиконавцям номери...

Банки зобов'язали розкривати держвиконавцям номери...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 18:06

Банки зобов'язали розкривати держвиконавцям номери...

Пропонуємо до обговорення:
Виконавці отримали допуск до інформації про номери банківських рахунків боржників та залишок коштів на них.

Дивися повний текст Банки зобов'язали розкривати держвиконавцям номери рахунків боржників — Мін'юст.
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