RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці переходять на
електронні гроші, — НБУ

Українці переходять на електронні гроші, — НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 19:15

Українці переходять на електронні гроші, — НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України поділився статистикою про обіг електронних грошей у 2020 році.

Дивися повний текст Українці переходять на електронні гроші, — НБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92693
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 19:16

Надо не электронные деньги,или ещё какие-то,а относительно стабильная гривна,без обвалов на 250%,что НБУ обеспечить не может,да и не хочет,ибо коррупция.
Scotch
 
Повідомлень: 836
З нами з: 01.08.10
Подякував: 100 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 19:22

Поэтому нацбанк убил все припейд-карты и почти все электронные кошельки
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14132
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7788 раз.
Подякували: 3745 раз.
 
Профіль
3
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці отримають доступ до супутникового інтернету... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Пон 22 лют, 2021 07:38
61 2866
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лют, 2021 17:19
Амвросий
За які автівки українці мають сплатити «податок на...
R2 » Вів 23 лют, 2021 16:23
1 52
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лют, 2021 16:23
egor6508
Зеленський пояснив, чому гроші з «коронавірусного» фонду...
R2 » Пон 22 лют, 2021 19:06
8 314
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лют, 2021 14:40
Alliance

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (93545)
23.02.2021 19:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.