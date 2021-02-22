Національний банк України поділився статистикою про обіг електронних грошей у 2020 році.
Дивися повний текст Українці переходять на електронні гроші, — НБУ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 лют, 2021 19:15
Українці переходять на електронні гроші, — НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці переходять на електронні гроші, — НБУ.
Додано: Вів 23 лют, 2021 19:16
Надо не электронные деньги,или ещё какие-то,а относительно стабильная гривна,без обвалов на 250%,что НБУ обеспечить не может,да и не хочет,ибо коррупция.
Додано: Вів 23 лют, 2021 19:22
Поэтому нацбанк убил все припейд-карты и почти все электронные кошельки
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|