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Вітренко пообіцяв
одну платіжку за газ

Вітренко пообіцяв одну платіжку за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 19:28

Вітренко пообіцяв одну платіжку за газ

Пропонуємо до обговорення:
Міненерго працює над переходом на одну платіжку за газ і розподіл.

Дивися повний текст Вітренко пообіцяв одну платіжку за газ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 19:29

як це взагалі можливо коли доставкою займається облгаз а постачанням самого газу може бути рандомна контора за стоп'ятсот кілометрів від твоєї області? Просто надрукувавши дві квитанції на одному А4 як це було за часів Гончарука?)
nighthawk5
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