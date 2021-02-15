Міненерго працює над переходом на одну платіжку за газ і розподіл.
Дивися повний текст Вітренко пообіцяв одну платіжку за газ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 лют, 2021 19:28
Вітренко пообіцяв одну платіжку за газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вітренко пообіцяв одну платіжку за газ.
Додано: Вів 23 лют, 2021 19:29
як це взагалі можливо коли доставкою займається облгаз а постачанням самого газу може бути рандомна контора за стоп'ятсот кілометрів від твоєї області? Просто надрукувавши дві квитанції на одному А4 як це було за часів Гончарука?)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|