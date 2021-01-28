"Укравтодор" готовий добудувати Подільський мостовий перехід через річку Дніпро в Києві так само, як добудовує міст в Запоріжжі.
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Додано: Сер 24 лют, 2021 01:37
«Укравтодор» готовий добудувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Укравтодор» готовий добудувати Подільсько-Воскресенський міст у Києві.
Додано: Сер 24 лют, 2021 01:37
Че вы там достраивать собрались 2 года? У витальки там еще с конца прошлого года уже вовсю автомобили по мосту шастают
Просто дачники мешают, так бы и метро запустил еще. А так, только к пляжному сезону придется открывать
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