RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Укравтодор» готовий
добудувати...

«Укравтодор» готовий добудувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 01:37

«Укравтодор» готовий добудувати...

Пропонуємо до обговорення:
"Укравтодор" готовий добудувати Подільський мостовий перехід через річку Дніпро в Києві так само, як добудовує міст в Запоріжжі.

Дивися повний текст «Укравтодор» готовий добудувати Подільсько-Воскресенський міст у Києві.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92692
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 01:37

Че вы там достраивать собрались 2 года? У витальки там еще с конца прошлого года уже вовсю автомобили по мосту шастают https://kiev.segodnya.ua/kiev/kpower/sk ... 57596.html

Просто дачники мешают, так бы и метро запустил еще. А так, только к пляжному сезону придется открывать https://hromadske.ua/ru/posts/klichko-s ... ta-v-kieve
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6582
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3085 раз.
Подякували: 1979 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Нафтогаз» готовий за 200 мільйонів гривень взяти на...
R2 » Вів 23 лют, 2021 17:46
3 96
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лют, 2021 20:32
Українець
Маск готовий вийти на біржу зі своїм супутниковим...
R2 » Сер 10 лют, 2021 15:03
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2021 15:03
5kopiyok
У КМДА планують добудувати 11 000 квартир банку «Аркада»
R2 » Сер 27 січ, 2021 12:36
5 282
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 10:40
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (30150)
24.02.2021 01:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.