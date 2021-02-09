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Roshen планує в березні збільшити статутний капітал на 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лют, 2021 08:18
Пропонуємо до обговорення:
ПрАТ "Київська кондитерська фабрика" Рошен "планує збільшити розмір статутного капіталу на 1 млрд грн, або в три рази - до 1,506 млрд грн за рахунок розміщення додаткових акцій.
Дивися повний текст Roshen планує в березні збільшити статутний капітал на 1 млрд грн
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Додано: Сер 24 лют, 2021 08:18
Норм так президенствовал что никто не покупает рошен следующий клоун без концертов
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