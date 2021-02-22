Після стрімкого зростання криптовалюти показали таку ж стрімку корекцію ціни.
Дивися повний текст Bitcoin впав на $10 тисяч.
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Додано: Сер 24 лют, 2021 10:25
Bitcoin впав на $10 тисяч
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin впав на $10 тисяч.
Додано: Сер 24 лют, 2021 10:25
Ждем, что напишет Маск :) #bitcoin написанный 2 раза должен помочь ;)
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