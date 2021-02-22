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Bitcoin впав на $10 тисяч

Bitcoin впав на $10 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 10:25

Bitcoin впав на $10 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
Після стрімкого зростання криптовалюти показали таку ж стрімку корекцію ціни.

Дивися повний текст Bitcoin впав на $10 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 10:25

Ждем, что напишет Маск :) #bitcoin написанный 2 раза должен помочь ;)
Igorten
 
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