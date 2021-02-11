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Розкрито нову схему шахрайства в мобільному банкінгу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лют, 2021 10:27
Пропонуємо до обговорення:
З кожним разом дії зловмисників вдосконалюються і зараз під ударом знаходяться юридичні особи. А саме, розкрито нову схему шахрайства в мобільному банкінгу, яка надає можливість шахраям отримати доступ до рахунків компаній.
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R2
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Додано: Сер 24 лют, 2021 10:28
Пост ни о чём.
"Злоумышленники изучают API и на основании этих действий получают доступ" - каких действий? как они получают доступ?
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vizyonok
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