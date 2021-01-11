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За тиждень одна камера зафіксувала
1350 порушень правил...

За тиждень одна камера зафіксувала 1350 порушень правил...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 11:23

За тиждень одна камера зафіксувала 1350 порушень правил...

Пропонуємо до обговорення:
За перший тиждень роботи камера з фіксацією порушень проїзду смугою громадського транспорту зафіксувала 1350 порушників. В МВС відзначають зниження кількості штрафів.

Дивися повний текст За тиждень одна камера зафіксувала 1350 порушень правил проїзду смугою громадського транспорту.
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