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«Укрзалізниця» запускає «човникові електрички»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лют, 2021 11:52
Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" працює над реалізацією проекту "Київ City Express", який передбачає роботу приміських електричок за принципом човника. Даний принцип дозволить збільшити вдвічі кількість пасажирів, які щодня прибувають до столиці з міст-супутників - до 150 тисяч осіб.
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Додано: Сер 24 лют, 2021 11:52
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