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Наталія Матвійчук: сімейний
кредит. Спільний чи...

Наталія Матвійчук: сімейний кредит. Спільний чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 12:49

Наталія Матвійчук: сімейний кредит. Спільний чи...

Пропонуємо до обговорення:
Непоодинокими є випадки, коли чоловік або дружина отримує кредит, про який інший з подружжя може навіть не здогадуватися.

Дивися повний текст Наталія Матвійчук: сімейний кредит. Спільний чи особистий обов’язок?.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 12:49

судячи з двох прикладів, де хтось купляв будинок(а хіба він не стане спільним, після виплати кредиту?) і того, що судді прийняли протилежні рішення, тут все як і всюди, хто більшу касу судді заніс того і правда
shlyocuk
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