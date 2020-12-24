Непоодинокими є випадки, коли чоловік або дружина отримує кредит, про який інший з подружжя може навіть не здогадуватися.
Дивися повний текст Наталія Матвійчук: сімейний кредит. Спільний чи особистий обов’язок?.
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Додано: Сер 24 лют, 2021 12:49
Наталія Матвійчук: сімейний кредит. Спільний чи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наталія Матвійчук: сімейний кредит. Спільний чи особистий обов’язок?.
Додано: Сер 24 лют, 2021 12:49
судячи з двох прикладів, де хтось купляв будинок(а хіба він не стане спільним, після виплати кредиту?) і того, що судді прийняли протилежні рішення, тут все як і всюди, хто більшу касу судді заніс того і правда
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