Про це йдеться в повідомленні компанії.
Дивися повний текст «Нафтогаз» назвав ціну на газ для населення на березень.
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Додано: Сер 24 лют, 2021 13:29
«Нафтогаз» назвав ціну на газ для населення на березень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нафтогаз» назвав ціну на газ для населення на березень.
Додано: Сер 24 лют, 2021 13:29
Пустует родительский дом в селе, потребления газа практически нет, в прошлом году за транспортировку газа заплатил 31.32 грн за год, в этом насчитали 633грн.( это минимальный платеж) В следующем насчитают еще больше, что делать?
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