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«Нафтогаз» назвав ціну на газ
для населення на березень

«Нафтогаз» назвав ціну на газ для населення на березень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 13:29

«Нафтогаз» назвав ціну на газ для населення на березень

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні компанії.

Дивися повний текст «Нафтогаз» назвав ціну на газ для населення на березень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 13:29

Пустует родительский дом в селе, потребления газа практически нет, в прошлом году за транспортировку газа заплатил 31.32 грн за год, в этом насчитали 633грн.( это минимальный платеж) В следующем насчитают еще больше, что делать?
tvd4
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