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Чи зарахується до стажу відпустка
для догляду за дитиною...

Чи зарахується до стажу відпустка для догляду за дитиною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 15:06

Чи зарахується до стажу відпустка для догляду за дитиною...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати.

Дивися повний текст Чи зарахується до стажу відпустка для догляду за дитиною до 6 років.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 15:06

а навчання рахують в стаж зараз?
shlyocuk
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