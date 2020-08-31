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Чи зарахується до стажу відпустка для догляду за дитиною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лют, 2021 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати.
Дивися повний текст Чи зарахується до стажу відпустка для догляду за дитиною до 6 років
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R2
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Додано: Сер 24 лют, 2021 15:06
а навчання рахують в стаж зараз?
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shlyocuk
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