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За п'ять років «Велике
будівництво» збільшить ВВП...

За п'ять років «Велике будівництво» збільшить ВВП...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 16:42

За п'ять років «Велике будівництво» збільшить ВВП...

Пропонуємо до обговорення:
За оцінками експертів Київської школи економіки (KSE), реалізація президентської програми «Велике будівництво» збільшить ВВП України у найближчі 5 років на 2,2%.

Дивися повний текст За п'ять років «Велике будівництво» збільшить ВВП України на 2,2 % — КШЕ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 16:42

После Большой стройки ждем Больших посадок
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 17:23

Re: За п'ять років «Велике будівництво» збільшить ВВП...

Велике крадівництво.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 17:46

когда приводятся такие "круглые" цифры, то закрадывается сомнение в их истинности. А когда их сообщает лицедей, по недоразумению, ставший президентом - истинность этих цифр и вовсе стремится к нулю.
RomanTik
 
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