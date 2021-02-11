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За п'ять років «Велике будівництво» збільшить ВВП...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лют, 2021 16:42
Пропонуємо до обговорення:
За оцінками експертів Київської школи економіки (KSE), реалізація президентської програми «Велике будівництво» збільшить ВВП України у найближчі 5 років на 2,2%.
Дивися повний текст За п'ять років «Велике будівництво» збільшить ВВП України на 2,2 % — КШЕ
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Додано: Сер 24 лют, 2021 16:42
После Большой стройки ждем Больших посадок
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Додано: Сер 24 лют, 2021 17:23
Велике крадівництво.
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Додано: Сер 24 лют, 2021 17:46
когда приводятся такие "круглые" цифры, то закрадывается сомнение в их истинности. А когда их сообщает лицедей, по недоразумению, ставший президентом - истинность этих цифр и вовсе стремится к нулю.
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RomanTik
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