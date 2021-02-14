RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, коли між Україною
та Гренадою почне діяти...

Стало відомо, коли між Україною та Гренадою почне діяти...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 17:27

Стало відомо, коли між Україною та Гренадою почне діяти...

Пропонуємо до обговорення:
Наступного тижня, з 1 березня, набуває чинності угода про скасування візових вимог, яку підписали Кабінет Міністрів України та уряд Гренади.

Дивися повний текст Стало відомо, коли між Україною та Гренадою почне діяти безвізовий режим.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92704
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 17:27

Скорей бы уже. А то сколько можно ждать? Теперь заживём!!! Це перемога!!!
ALexxxS
 
Повідомлень: 833
З нами з: 23.04.10
Подякував: 137 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dear_Sir і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль назвав два шляхи отримання Україною вакцини від...
R2 » П'ят 19 лют, 2021 17:56
2 229
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лют, 2021 12:33
Джон
Коли податкова дізнається всю правду про закордонні...
R2 » Нед 14 лют, 2021 14:07
7 722
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 16:48
Dear_Sir
Коли українські туристи зможуть вільно подорожувати Європою 1, 2
R2 » Нед 14 лют, 2021 12:19
19 2320
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 14:43
asteriks

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.