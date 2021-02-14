Наступного тижня, з 1 березня, набуває чинності угода про скасування візових вимог, яку підписали Кабінет Міністрів України та уряд Гренади.
Дивися повний текст Стало відомо, коли між Україною та Гренадою почне діяти безвізовий режим.
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Додано: Сер 24 лют, 2021 17:27
Стало відомо, коли між Україною та Гренадою почне діяти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли між Україною та Гренадою почне діяти безвізовий режим.
Додано: Сер 24 лют, 2021 17:27
Скорей бы уже. А то сколько можно ждать? Теперь заживём!!! Це перемога!!!
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