В Україні сьогодні починається перший етап вакцинації проти COVID-19. Перші вакцини на виконання плану вакцинації вже о 7:00 вирушили в регіони України.
Дивися повний текст Сьогодні в Україні починається процес вакцинації проти COVID-19 — Степанов.
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Додано: Сер 24 лют, 2021 17:36
Сьогодні в Україні починається процес вакцинації проти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сьогодні в Україні починається процес вакцинації проти COVID-19 — Степанов.
Додано: Сер 24 лют, 2021 17:37
1. Сколько стадий испытаний прошла эта индийская поделка?
2. Какая у неё эффективность?
3. Какая цена?
Додано: Сер 24 лют, 2021 17:48
Re: Сьогодні в Україні починається процес вакцинації проти..
Первыми вакцинируются инициаторы и реализаторы контракта.
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