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Сьогодні в Україні починається
процес вакцинації проти...

Сьогодні в Україні починається процес вакцинації проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 17:36

Сьогодні в Україні починається процес вакцинації проти...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні сьогодні починається перший етап вакцинації проти COVID-19. Перші вакцини на виконання плану вакцинації вже о 7:00 вирушили в регіони України.

Дивися повний текст Сьогодні в Україні починається процес вакцинації проти COVID-19 — Степанов.
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1. Сколько стадий испытаний прошла эта индийская поделка?
2. Какая у неё эффективность?
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Re: Сьогодні в Україні починається процес вакцинації проти..

Первыми вакцинируются инициаторы и реализаторы контракта.
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