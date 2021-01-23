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Кабмін встановив квоту
імміграції на 2021 рік

Кабмін встановив квоту імміграції на 2021 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 18:46

Кабмін встановив квоту імміграції на 2021 рік

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України встановив квоту імміграції на 2021 рік у 9 818 осіб.

Дивися повний текст Кабмін встановив квоту імміграції на 2021 рік.
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