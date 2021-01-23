Кабінет Міністрів України встановив квоту імміграції на 2021 рік у 9 818 осіб.
Дивися повний текст Кабмін встановив квоту імміграції на 2021 рік.
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Додано: Сер 24 лют, 2021 18:46
Кабмін встановив квоту імміграції на 2021 рік
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Дивися повний текст Кабмін встановив квоту імміграції на 2021 рік.
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