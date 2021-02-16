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Кабмін заборонив пасажирські
перевезення в «червоній»...

Кабмін заборонив пасажирські перевезення в «червоній»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 20:11

Кабмін заборонив пасажирські перевезення в «червоній»...

Пропонуємо до обговорення:
У регіонах України з «червоним» рівнем епідеміологічної небезпеки заборонили регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, міським електротранспортом, метрополітеном.

Дивися повний текст Кабмін заборонив пасажирські перевезення в «червоній» зоні карантину.
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очередное беззаконие власти... :(
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Как же на буковель попасть? Туда где недавно Шмойкер Крастофски ездил.
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