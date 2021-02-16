|
|
Кабмін заборонив пасажирські перевезення в «червоній»...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лют, 2021 20:11
Пропонуємо до обговорення:
У регіонах України з «червоним» рівнем епідеміологічної небезпеки заборонили регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, міським електротранспортом, метрополітеном.
Дивися повний текст Кабмін заборонив пасажирські перевезення в «червоній» зоні карантину
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92708
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 24 лют, 2021 20:12
очередное беззаконие власти... :(
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 5194
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лют, 2021 20:37
Как же на буковель попасть? Туда где недавно Шмойкер Крастофски ездил.
-
l4567
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 10.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|51
|
Сер 24 лют, 2021 18:46
gavi
|
|1
|82
|
|
|1
|113
|