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Через пандемію «Чеські авіалінії» заявили про звільнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лют, 2021 20:12
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія “Чеські авіалінії” (ЧСА) поінформувала біржу праці і профспілки про майбутнє звільнення всіх 430 співробітників, що пов’язано з величезними фінансовими втратами перевізника на фоні пандемії коронавірусу.
Дивися повний текст Через пандемію «Чеські авіалінії» заявили про звільнення усіх співробітників
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Додано: Сер 24 лют, 2021 20:20
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