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В Україні знову змінили ПДР:
дітей у машинах будуть...

В Україні знову змінили ПДР: дітей у машинах будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 20:32

В Україні знову змінили ПДР: дітей у машинах будуть...

Пропонуємо до обговорення:
Український уряд на засіданні в середу, 24 лютого, внесло зміни в Правила дорожнього руху.

Дивися повний текст В Україні знову змінили ПДР: дітей у машинах будуть перевозити по-новому.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 20:32

Бустер і проти руху?
madkot
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