Агент FinStream

Втратили роботу через корона-кризу? Набридло працювати в офісі та хочеться сформувати фінансову незалежність, аби працювати віддалено? Не вистачає грошей? Набридло працювати на когось та хочете почати самі розпоряджатися власним часом?
Якщо будь-яке із вище вказаних тверджень про вас, то ви саме та людина, яка може стати Агентом FinStream. Співпрацюючи з нами, вам більше не буде потрібно сидіти в офісі зранку до вечора, отримуючи недостатню зарплатню. Ви можете сформувати мережу клієнтів для нашої компанії та отримувати значний відсоток на постійній основі. Бути нашим Агентом надійно та вигідно.
Хто може стати Агентом FinStream?
Агентом FinStream може стати кожен бажаючий. Головною вимогою для співпраці з нашою компанією є прозорість та чесність. Ми шукаємо спеціалістів, які можуть знайти для нас якісних лідів (бізнес, якому потрібні кредитні кошти), що будуть якісно та добросовісно обслуговувати кредит.
На роль Агента FinStream чудово підходять спеціалісти з досвідом роботи в банках, фінансових, кредитних та суміжних компаніях, які мають зв’язки з бізнесом або контакти потенційних клієнтів.
Ви отримуєте можливість працювати на себе з:
- Вільним графіком;
- Можливістю поєднувати заробіток у нас з іншою роботою або навчанням;
- Гідною винагородою.
Ставайте фінансово незалежним з FinStream !
Зацікавило? Зв’яжіться з нами та дізнайтеся більше!
Зателефонуйте нам за номерами вказаними нижче:
(067) 690-89-02
(050) 421-57-70
(063) 327-40-60
(044) 333-46-07