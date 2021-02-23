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ЄІБ з 2007 року інвестував в Україну майже €8 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лют, 2021 22:49
Пропонуємо до обговорення:
З них понад 1 млрд євро - в минулому році.
Дивися повний текст ЄІБ з 2007 року інвестував в Україну майже €8 мільярдів
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Додано: Сер 24 лют, 2021 22:49
В этой стране даже вакцина покупается в кредит. Зачем нам чмигаль?
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