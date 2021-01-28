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Майно заводу «Більшовик» повернули державі - рішення суду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 лют, 2021 00:05
Пропонуємо до обговорення:
Офіс Генпрокурора відстояв у Верховному Суді повернення державі незаконно відчуженого майна заводу «Більшовик» у Києві.
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