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В уряді обіцяють продаж вакцин
«під відпустки» ближче до...

В уряді обіцяють продаж вакцин «під відпустки» ближче до...
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 09:28

В уряді обіцяють продаж вакцин «під відпустки» ближче до...

Пропонуємо до обговорення:
В уряді припускають, що ближче до літа можливий комерційний продаж вакцин.

Дивися повний текст В уряді обіцяють продаж вакцин «під відпустки» ближче до літа.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 09:28

В свободной продаже будут вакцины с эффективностью до 70%,при этом маржа продавцов этого ширпотреба будет минимум 300%😀
livs375
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