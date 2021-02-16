В уряді припускають, що ближче до літа можливий комерційний продаж вакцин.
Дивися повний текст В уряді обіцяють продаж вакцин «під відпустки» ближче до літа.
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Додано: Чет 25 лют, 2021 09:28
В уряді обіцяють продаж вакцин «під відпустки» ближче до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді обіцяють продаж вакцин «під відпустки» ближче до літа.
Додано: Чет 25 лют, 2021 09:28
В свободной продаже будут вакцины с эффективностью до 70%,при этом маржа продавцов этого ширпотреба будет минимум 300%😀
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