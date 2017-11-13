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За образу поліцейського можна
буде отримати арешт до 15...

За образу поліцейського можна буде отримати арешт до 15...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 09:30

За образу поліцейського можна буде отримати арешт до 15...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній раді зареєстровано законопроект №5050, який встановлює відповідальність за образу поліцейського при виконанні ним службових обов'язків.

Дивися повний текст За образу поліцейського можна буде отримати арешт до 15 діб - законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 09:31

А что может получить полицейский за оскорбление и унижение граждан?
Премию?
В полиции должны служить не отбросы общества, а люди с юридическим образованием.
Проститутки и те в полицию потянулись.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 09:32

Оскорблять кого бы то ни было нехорошо, но в законе об ответственности за оскорбление полицейского нужно чётко прописать структуру доказательной базы.
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 10:09

Значит теперь всех "активистов" можно смело отправлять на общественные работы на пару недель, пусть поймут что работа это не постоять пару часов на свежем воздухе за 200-500грн а с метлой или лопатой убрать улицу к примеру, и принести реальную пользу обществу...
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 10:33

Важна ответственность полицейских и их плата за то что несоответствуют образу работника полиции.

Материальная, уголовная, вплоть до потери пенсии.
anton_gms
 
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