У Верховній раді зареєстровано законопроект №5050, який встановлює відповідальність за образу поліцейського при виконанні ним службових обов'язків.
Дивися повний текст За образу поліцейського можна буде отримати арешт до 15 діб - законопроєкт.
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Додано: Чет 25 лют, 2021 09:30
За образу поліцейського можна буде отримати арешт до 15...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За образу поліцейського можна буде отримати арешт до 15 діб - законопроєкт.
Додано: Чет 25 лют, 2021 09:31
А что может получить полицейский за оскорбление и унижение граждан?
Премию?
В полиции должны служить не отбросы общества, а люди с юридическим образованием.
Проститутки и те в полицию потянулись.
Додано: Чет 25 лют, 2021 09:32
Оскорблять кого бы то ни было нехорошо, но в законе об ответственности за оскорбление полицейского нужно чётко прописать структуру доказательной базы.
Додано: Чет 25 лют, 2021 10:09
Значит теперь всех "активистов" можно смело отправлять на общественные работы на пару недель, пусть поймут что работа это не постоять пару часов на свежем воздухе за 200-500грн а с метлой или лопатой убрать улицу к примеру, и принести реальную пользу обществу...
Додано: Чет 25 лют, 2021 10:33
Важна ответственность полицейских и их плата за то что несоответствуют образу работника полиции.
Материальная, уголовная, вплоть до потери пенсии.
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