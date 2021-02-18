Уряд ухвалив розпорядження щодо встановлення квоти на імміграцію в Україну іноземних ІТ спеціалістів у 2021 році.
Дивися повний текст 5 тисяч іноземних IT-спеціалістів зможуть працевлаштуватись в Україні — Кабмін.
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Додано: Чет 25 лют, 2021 11:14
5 тисяч іноземних IT-спеціалістів зможуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 5 тисяч іноземних IT-спеціалістів зможуть працевлаштуватись в Україні — Кабмін.
Додано: Чет 25 лют, 2021 11:24
Додано: Чет 25 лют, 2021 12:10
Кто поедет в Гондурас?
А главное зачем?
При равных условиях лучше ехать в Польшу, Латвию, Кипр но Украина... Это на ооочень большого дебила-патриота))
Когда местные ИТ мечтают отчалить в ЕС или США, внезапно появляются индусы или белорусы с многоходовочкой Украина - ЕС))
Додано: Чет 25 лют, 2021 12:11
І в черговий раз нагнемо власних спеціалістів, заставимо виіхати з Украіни. Вже вакансіі зменшили розмір зарплати в два рази для украінців. При цьому іноземцям будуть платити по европейським розцінкам лише за те, що вони іноземці. Яскравий приклад - члени наглядових рад державних підприемств, які мають захмарні зарплати і нульвий КРІ для держави і народу Украіни.
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