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5 тисяч іноземних
IT-спеціалістів зможуть...

5 тисяч іноземних IT-спеціалістів зможуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 11:14

5 тисяч іноземних IT-спеціалістів зможуть...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ухвалив розпорядження щодо встановлення квоти на імміграцію в Україну іноземних ІТ спеціалістів у 2021 році.

Дивися повний текст 5 тисяч іноземних IT-спеціалістів зможуть працевлаштуватись в Україні — Кабмін.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 11:14

Только зачем?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 11:24

  p_a_l написав:Только зачем?

В смысле "зачем"? -- из той же Беларуси народ активненько повалил...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 12:10

Кто поедет в Гондурас?
А главное зачем?
При равных условиях лучше ехать в Польшу, Латвию, Кипр но Украина... Это на ооочень большого дебила-патриота))
Когда местные ИТ мечтают отчалить в ЕС или США, внезапно появляются индусы или белорусы с многоходовочкой Украина - ЕС))
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 12:11

І в черговий раз нагнемо власних спеціалістів, заставимо виіхати з Украіни. Вже вакансіі зменшили розмір зарплати в два рази для украінців. При цьому іноземцям будуть платити по европейським розцінкам лише за те, що вони іноземці. Яскравий приклад - члени наглядових рад державних підприемств, які мають захмарні зарплати і нульвий КРІ для держави і народу Украіни.
ovsivolo
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