Після 31 березня ціни на газ для населення не перевищуватимуть 6,99 грн за кубометр.
Дивися повний текст Вітренко повідомив, що буде з тарифами на газ для населення після закінчення дії граничної ціни.
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Додано: Чет 25 лют, 2021 12:19
Вітренко повідомив, що буде з тарифами на газ для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вітренко повідомив, що буде з тарифами на газ для населення після закінчення дії граничної ціни.
Додано: Чет 25 лют, 2021 12:19
2 платежки меня вполне устраивает, как и цена на распределение. Не хотелось бы, оплачивать содержание распределительных сетей для горных вуек.
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