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Вітренко повідомив, що буде
з тарифами на газ для...

Вітренко повідомив, що буде з тарифами на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 12:19

Вітренко повідомив, що буде з тарифами на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
Після 31 березня ціни на газ для населення не перевищуватимуть 6,99 грн за кубометр.

Дивися повний текст Вітренко повідомив, що буде з тарифами на газ для населення після закінчення дії граничної ціни.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 12:19

2 платежки меня вполне устраивает, как и цена на распределение. Не хотелось бы, оплачивать содержание распределительных сетей для горных вуек.
summacut
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