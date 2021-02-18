Купити квартиру в Україні стало на 5% дорожче.
Дивися повний текст Ціни на житло: скільки коштує купити квартиру в Києві (інфографіка).
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Додано: Чет 25 лют, 2021 12:37
Ціни на житло: скільки коштує купити квартиру в Києві...
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Дивися повний текст Ціни на житло: скільки коштує купити квартиру в Києві (інфографіка).
Додано: Чет 25 лют, 2021 12:37
Лучше уже покупат в Ирпень, Буче или еще лучше Львов, чем этот шлак по космическим ценам, который скоро опять обесценится
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