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Ціни на житло: скільки коштує
купити квартиру в Києві...

Ціни на житло: скільки коштує купити квартиру в Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 12:37

Ціни на житло: скільки коштує купити квартиру в Києві...

Пропонуємо до обговорення:
Купити квартиру в Україні стало на 5% дорожче.

Дивися повний текст Ціни на житло: скільки коштує купити квартиру в Києві (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 12:37

Лучше уже покупат в Ирпень, Буче или еще лучше Львов, чем этот шлак по космическим ценам, который скоро опять обесценится
spekulant
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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